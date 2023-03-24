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Posted 24 марта 2023, 14:14

Published 24 марта 2023, 14:14

Modified 1 декабря 2024, 06:59

Updated 1 декабря 2024, 06:59

В Омске на станции Московка вагон грузового поезда сошел с рельсов

В Омске на станции Московка вагон грузового поезда сошел с рельсов

24 марта 2023, 14:14
Фото: Город55.
Омская транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов.

Сегодня, 24 марта, около двух часов дня выполнении маневровых работ произошел сход колесной пары одного вагона. Инцидент произошел на железнодорожной станции Московка.

Отметим, что обошлось без пострадавших. По итогу задержек в движении поездов не последовало. Сейчас выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

«Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуроре.
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