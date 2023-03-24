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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В новых регионах РФ может появиться Свободная экономическая зона

24 марта 2023, 14:02
Мишустин заявил о скором внесении в Госдуму законопроекта о создании Свободной экономической зоны (СЭЗ) на освобождённых территориях. Кабмин намерен сделать это 24 марта. Премьер попросил депутатов поддержать данную инициативу.

В интервью 360tv.ru политолог и экономист Александр Дудчак рассказал о том, как это повлияет на развитие новых субъектов РФ.

Свободная экономическая зона — это территория, на которой действуют особые условия для ведения бизнеса (налоговые льготы). В Штатах таких зон 50, в Южной Корее — 170, в Белоруссии подобная зона имеется в каждой области. В Российской Федерации уже 45 СЭЗ — в основном промышленно-производственные и туристско-рекреационные.

Привлекать инвесторов в такие зоны проще, так как они будут платить меньше налогов. Это можно использовать для развития новых территорий. Президент неоднократно говорил, что бизнесменам пора прекращать искать счастья за границей, работать в РФ может быть более выгодно.

Примечательно, что создание СЭЗ в новых регионах может позитивно отразиться и на всей России. Прежде всего, для многих работа там может стать стимулом начать собственное дело. Наконец, если уехавшие предприниматели поймут, что там выгодно, они могут вернуться в Россию.

При этом, по словам Дудчака, инициатива не направлена на жителей новых российских территорий. Скорее это предложение вернуться для тех, кто их покинул.

Наконец, нельзя забывать и о политическом аспекте. Новые регионы должны стать образцом. Глядя на них люди должны понимать, что воссоединение с Россией — это благо. Политолог назвал это разновидностью мягкой силы.

Выступая перед депутатами, Мишустин заявил, что власти рассчитывают, что за ближайшие восемь лет Донбасс, Херсонская и Запорожская области достигнут общероссийского уровня по всем показателям.

#Экономика
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