В новых регионах РФ может появиться Свободная экономическая зона

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В интервью 360tv.ru политолог и экономист Александр Дудчак рассказал о том, как это повлияет на развитие новых субъектов РФ.
Свободная экономическая зона — это территория, на которой действуют особые условия для ведения бизнеса (налоговые льготы). В Штатах таких зон 50, в Южной Корее — 170, в Белоруссии подобная зона имеется в каждой области. В Российской Федерации уже 45 СЭЗ — в основном промышленно-производственные и туристско-рекреационные.
Привлекать инвесторов в такие зоны проще, так как они будут платить меньше налогов. Это можно использовать для развития новых территорий. Президент неоднократно говорил, что бизнесменам пора прекращать искать счастья за границей, работать в РФ может быть более выгодно.
Примечательно, что создание СЭЗ в новых регионах может позитивно отразиться и на всей России. Прежде всего, для многих работа там может стать стимулом начать собственное дело. Наконец, если уехавшие предприниматели поймут, что там выгодно, они могут вернуться в Россию.
При этом, по словам Дудчака, инициатива не направлена на жителей новых российских территорий. Скорее это предложение вернуться для тех, кто их покинул.
Наконец, нельзя забывать и о политическом аспекте. Новые регионы должны стать образцом. Глядя на них люди должны понимать, что воссоединение с Россией — это благо. Политолог назвал это разновидностью мягкой силы.
Выступая перед депутатами, Мишустин заявил, что власти рассчитывают, что за ближайшие восемь лет Донбасс, Херсонская и Запорожская области достигнут общероссийского уровня по всем показателям.