Треть омичей считают, что в их компаниях никак не поощряют хорошую работу

Ранее Город55 рассказывал, в какой отрасли в Омске платят самые высокие средние зарплаты — это производство электроники и оптики. В среднем здесь зарабатывают 59 тысяч рублей в месяц. Также в Омской области на оборонных предприятиях квалифицированным рабочим готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. Основные вакансии — монтажники, операторы станков с числовым программным управлением, фрезеровщики, токари, сварщики и другие специалисты.