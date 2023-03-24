Треть омичей считают, что в их компаниях никак не поощряют хорошую работу

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Updated Сегодня, 02:35
33% работающих жителей Омской области признались, что в их компаниях никак не поощряют сотрудников за хорошую работу. Такая тенденция чаще прослеживается в строительной, производственной и финансовой сферах. Результаты исследования приводит сервис по поиску работы HeadHunter.
Респонденты назвали факторы, мотивирующие их на работу, предлагалось несколько вариантов ответа. На первом месте денежные премии и бонусы. Такой вариант ответа набрал 95% голосов. Далее идут уважительное отношение со стороны руководства (67%), комфортная атмосфера в коллективе (66%), возможность повышения квалификации (58%), социальный пакет (51%). Корпоративные праздники сотрудников, как выяснилось, волнуют меньше всего, только 18% опрошенных относят их к мотивирующим факторам.
Ранее Город55 рассказывал, в какой отрасли в Омске платят самые высокие средние зарплаты — это производство электроники и оптики. В среднем здесь зарабатывают 59 тысяч рублей в месяц. Также в Омской области на оборонных предприятиях квалифицированным рабочим готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. Основные вакансии — монтажники, операторы станков с числовым программным управлением, фрезеровщики, токари, сварщики и другие специалисты.