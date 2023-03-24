Санкционные товары, приближающаяся жара и обновление состава УИК. Омск за день

В последующие сутки в регионе начнется весеннее потепление, и снег начнет таять почти без перерыва на ночной холод. В ночь перед 25 марта температура будет от 0 до -5 градусов с тенденцией к потеплению. В субботу днем ожидается от +5 до +10 градусов. 26 марта прогнозируют похолодание в ночное время от -4 до +1, а днем обещают от +6 до +11. В понедельник днем местами сохранится +2, но в целом обещают «жару» от +7 до +12 градусов. Отметим, что в эти дни существенных осадков не будет.