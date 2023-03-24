Санкционные товары, приближающаяся жара и обновление состава УИК. Омск за день

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Новость №1. Через Омскую область с 1 апреля запретят ввозить санкционные товары из Казахстана
Издание «Новые Известия» сообщило со ссылкой на Eurasianet.org, что с 1 апреля Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию. В стране начнет работать онлайн-система, отслеживающая цепочки перемещения товаров. Мониторинг хотят ввести для предотвращения возможных обходов антироссийских санкций. Напомним, что недавно Республика Казахстан обсуждала с Россией строительство нескольких масштабных газопроводов. А Омск был одним из претендентов для размещения магистрали, которая соединит Россию, Казахстан и Китай.
Новость №2. Рабочая неделя в Омске начнется с потепления
В последующие сутки в регионе начнется весеннее потепление, и снег начнет таять почти без перерыва на ночной холод. В ночь перед 25 марта температура будет от 0 до -5 градусов с тенденцией к потеплению. В субботу днем ожидается от +5 до +10 градусов. 26 марта прогнозируют похолодание в ночное время от -4 до +1, а днем обещают от +6 до +11. В понедельник днем местами сохранится +2, но в целом обещают «жару» от +7 до +12 градусов. Отметим, что в эти дни существенных осадков не будет.
Новость №3. В Омской области началось формированию новых составов УИК
В пресс-службе Облизбиркома сообщили о старте формирования новых составов участковых избирательных комиссий. В 2023 году предстоит сформировать 1673 состава УИК, из них в Омске — 441 и в районах области — 1 232. Документы принимают до 21 апреля (для городских) и до 20 апреля (для районных). Предлагать кандидатуры могут политпартии, общественные объединения, представители муниципальных образований и собрания избирателей по месту работы, жительства, службы и учебы. Новые составы УИК будут действовать до 2028 года. Им предстоит работа по проведению выборов губернатора Омской области в сентябре 2023 года, а в 2024 году — выборов президента России.