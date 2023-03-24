Российские экологические организации выступили за проведение акции “Помочь планете”

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Личные подписи на официальном заявлении к властям поставлены председателем Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Еленой Шаройкиной, председателем Всероссийского общества охраны природы (ВООП), послом доброй воли ООН, первым заместителем председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ГД РФ Вячеславом Фетисовым, а также исполнительным директором Российского экологического движения Элмуродом Расулмухамедовым, сопредседателем, статс-секретарем Экологической палаты России Вадимом Петровым, председателем правления, исполнительным директором ООО «Зеленый патруль», председателем партии «Зелёные», руководителем проектного офиса АНО «Чистая Арктика» Андреем Нагибиным. Об этом сообщает gazeta.ru.
В документе говорится о том, что Россия и экологические организации не стоят в стороне от решения мировых экологических и климатических проблем. В этом направлении людей объединяют общие интересы. Участие РФ в данной акции подтверждает вовлеченность руководства страны в экологическую повестку.
Акция по экономии электричества имеет символическое значение. Она демонстрирует, что общество готово помогать планете, беречь ее ресурсы и природу. С этой целью практикуется раздельный сбор мусора, бережное отношение к водным ресурсам, популяризируется стремление отказаться от передвижения на авто, от вредной бытовой химии. Кроме того, высаживаются деревья, перерабатывается пластик. Таким образом, ответственное отношение к экологии становится национальным приоритетом.
В документе звучит призыв к гражданам, государственным и частным организациям, федеральным и региональным органам власти оказать поддержку альтернативной акции, отключить подсветку, сократить потребление энергии 25 марта в 20 часов 30 минут на один час.
Отключение подсветки известных объектов, таких как Московский Кремль, Дом Правительства, московские сталинские высотки и другие государственные объекты, усилит значимость и яркость инициативы для российской и зарубежной аудитории. Это отличный способ демонстрации того, что Россия не находится в изоляции от международного сообщества.