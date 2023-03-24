Российские экологические организации выступили за проведение акции “Помочь планете”

Акция по экономии электричества имеет символическое значение. Она демонстрирует, что общество готово помогать планете, беречь ее ресурсы и природу. С этой целью практикуется раздельный сбор мусора, бережное отношение к водным ресурсам, популяризируется стремление отказаться от передвижения на авто, от вредной бытовой химии. Кроме того, высаживаются деревья, перерабатывается пластик. Таким образом, ответственное отношение к экологии становится национальным приоритетом.