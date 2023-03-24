Прыгал по крыше. В Омской области из-за конфликта пьяный мужчина разбил чужую машину

В дежурную часть ОМВД по Азовскому району позвонил 30-летний местный житель и сообщил, что на парковке около кафе его машину «Audi 100» разбил знакомый. Управление МВД России по Омской области уточняет, что материальный ущерб составил 189 тысяч рублей.