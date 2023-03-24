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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Прыгал по крыше. В Омской области из-за конфликта пьяный мужчина разбил чужую машину

24 марта 2023, 12:09
Фото: Город55

В Омской области из-за мести пьяный мужчина разбил машину знакомого

Материальный ущерб — 189 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД по Азовскому району позвонил 30-летний местный житель и сообщил, что на парковке около кафе его машину «Audi 100» разбил знакомый. Управление МВД России по Омской области уточняет, что материальный ущерб составил 189 тысяч рублей.

Оказалось, что между трезвым владельцем машины и пьяным фигурантом произошел конфликт. После выяснения отношений подозреваемый решил отыграться на автомобиле. Мужчина залез на кузов и начал прыгать по капоту и крыше.

Фото: Управление МВД России по Омской области

Впоследствии у иномарки зафиксировали царапины и вмятины на кузове, сломанный бампер, выбитые фары, разбитые боковые зеркала и лобовое окно.

Нетрезвого мужчину забрали в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 30-летний ранее судимый житель с. Привальное.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ.

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#Ксения Карагодина#Полиция#Машина#Порча#Разбилась машина#Пьяный мужчина#Конфликт#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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