Прыгал по крыше. В Омской области из-за конфликта пьяный мужчина разбил чужую машину

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В дежурную часть ОМВД по Азовскому району позвонил 30-летний местный житель и сообщил, что на парковке около кафе его машину «Audi 100» разбил знакомый. Управление МВД России по Омской области уточняет, что материальный ущерб составил 189 тысяч рублей.
Оказалось, что между трезвым владельцем машины и пьяным фигурантом произошел конфликт. После выяснения отношений подозреваемый решил отыграться на автомобиле. Мужчина залез на кузов и начал прыгать по капоту и крыше.
Впоследствии у иномарки зафиксировали царапины и вмятины на кузове, сломанный бампер, выбитые фары, разбитые боковые зеркала и лобовое окно.
Нетрезвого мужчину забрали в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 30-летний ранее судимый житель с. Привальное.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ.