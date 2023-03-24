При пожаре в Порт-Артуре задохнулся 35-летний омич

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
На месте пожара в одноэтажном бараке на улице 3-я Чередовая в Омске обнаружили тело 35-летнего мужчины, который арендовал в доме жилье. Как сообщили в региональном следкоме, квартирант задохнулся из-за сильного задымления. Причиной пожара стала неисправная печь.
Сообщение о возгорании поступило минувшей ночью, 24 марта, в 5 часов 43 минуты. Из здания еще до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 6 человек. В 06:14 сотрудники МЧС локализовали пожар, а спустя еще 14 минут ликвидировали открытый огонь. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На месте ЧП работали 32 спасателя и 7 пожарных машин.
Следователи проводят проверку по факту пожара.