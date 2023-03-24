При пожаре в Порт-Артуре задохнулся 35-летний омич

Сообщение о возгорании поступило минувшей ночью, 24 марта, в 5 часов 43 минуты. Из здания еще до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 6 человек. В 06:14 сотрудники МЧС локализовали пожар, а спустя еще 14 минут ликвидировали открытый огонь. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На месте ЧП работали 32 спасателя и 7 пожарных машин.