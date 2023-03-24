Предприниматели предложили возобновить госпрограмму по утилизации машин

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Данную меру предлагают включить в план реализации Стратегии развития металлургии до 2030 года.
Авторы инициативы предлагают при сдаче старой машины на переработку выдавать бывшему владельцу сертификат, по которому он может получить скидку от 150 000 рублей на покупку нового отечественного авто или до 300 000 рублей на электрокары, пишет Общественная служба новостей.
При сдаче крупных грузовых машин предлагается ввести скидки от 500 000 рублей, а для легких грузовиков – от 200 000 рублей.
Также представители бизнес-сообщества предлагают создать инфраструктуру для переработки электротранспорта, в том числе – общественного. При этом предполагается использование утилизационного сбора, который выплачивается автопроизводителями.
Напомним, что в России с 2010 по 2019 годы реализовывалась программа государства по утилизации автомобилей, предусматривающая скидки на приобретение машин в размере не менее 50 000 рублей.