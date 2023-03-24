Предприниматели предложили возобновить госпрограмму по утилизации машин

Авторы инициативы предлагают при сдаче старой машины на переработку выдавать бывшему владельцу сертификат, по которому он может получить скидку от 150 000 рублей на покупку нового отечественного авто или до 300 000 рублей на электрокары, пишет Общественная служба новостей.