Пожар в Порт-Артуре. Ночью в Омске вспыхнул барак

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В Порт-Артуре на улице 3-я Чередовая ночью 24 марта произошел пожар в одноэтажном многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. Сообщение о возгорании поступило в 5 часов 43 минуты.
Из здания еще до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 6 человек. В 06:14 сотрудники МЧС локализовали пожар, а спустя еще 14 минут ликвидировали открытый огонь. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На месте ЧП работали 32 спасателя и 7 пожарных машин.
Причины возгорания установят эксперты.
В региональном МЧС напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности: быть осторожным с открытым огнем, следить за электрооборудованием.