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Published Сегодня, 04:45

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Updated Сегодня, 04:47

Пожар в Порт-Артуре. Ночью в Омске вспыхнул барак

24 марта 2023, 04:45
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
На месте ЧП работали 32 человека личного состава

В Омске на улице 3-я Чередовая произошел пожар в одноэтажном доме

Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

В Порт-Артуре на улице 3-я Чередовая ночью 24 марта произошел пожар в одноэтажном многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. Сообщение о возгорании поступило в 5 часов 43 минуты.

Из здания еще до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 6 человек. В 06:14 сотрудники МЧС локализовали пожар, а спустя еще 14 минут ликвидировали открытый огонь. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На месте ЧП работали 32 спасателя и 7 пожарных машин.

Причины возгорания установят эксперты.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В региональном МЧС напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности: быть осторожным с открытым огнем, следить за электрооборудованием.

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#Евгений Игишев#Пожары#МЧС#ГУ МЧС по Омской области#Возгорание#Происшествия#Омск#Видео
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