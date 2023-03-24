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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Пивоваренный завод в Клину снизил водопотребление более чем на 17 млн литров

24 марта 2023, 13:58
Только в минувшем году завод в Клину снизил водопотребление на более чем 17 млн литров. Всего же, за последние 5 лет, предприятие снизило расход воды на 10%.

Как сообщает 360tv.ru, в компании разработаны и приняты более 10 инициатив, в том числе касающихся снижения водопотребления. Об этом рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Вода является ключевым ингредиентом пивного производства. В 2023 году руководство предприятия внедряет систему возврата оборотной воды с нового участка деалкоголизации для использования на испарительных конденсаторах холодильника.

Напомним, AB InBev Efes в Российской Федерации принадлежит 11 пивоваренных заводов. Компания выпускает пиво известных брендов: Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovický Kozel и другими.

#Экономика
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