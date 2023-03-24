Пивоваренный завод в Клину снизил водопотребление более чем на 17 млн литров

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Как сообщает 360tv.ru, в компании разработаны и приняты более 10 инициатив, в том числе касающихся снижения водопотребления. Об этом рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
Вода является ключевым ингредиентом пивного производства. В 2023 году руководство предприятия внедряет систему возврата оборотной воды с нового участка деалкоголизации для использования на испарительных конденсаторах холодильника.
Напомним, AB InBev Efes в Российской Федерации принадлежит 11 пивоваренных заводов. Компания выпускает пиво известных брендов: Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovický Kozel и другими.