Опасная инфекция. В Муромцевском районе Омской области ввели карантин по бешенству

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:39
В Муромцевской районе Омской области до 21 мая ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ за подписью исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Ушакова опубликован на портале правовой информации.
«Установить на срок до 21 мая 2023 года карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства на территории эпизоотического очага по адресу Омская область, Муромцевский муниципальный район Омской области, деревня Малоникольск, улица Центральная, дом 13», — говорится в документе.
На время карантина на территории очага запрещено лечить больных животных, посещать ее посторонним людям, ввозить и вывозить животных, снимать шкуры с трупов КРС. В Муромцевском районе в этот период также запрещено проводить сельскохозяйственные ярмарки.
На этой неделе в Тевризском районе из-за заболевания лошадей инфекционной анемией также ввели карантин. Эпизоотические очаги выявили в личных подсобных хозяйствах в деревне Тайчи: на улицах Зеленая, Береговая, Заимка и Сибирская.