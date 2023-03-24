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Опасная инфекция. В Муромцевском районе Омской области ввели карантин по бешенству

24 марта 2023, 03:39
Фото: 1MI
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В Омской области ввели карантин по бешенству.

Ограничения будут действовать в течение 2 месяцев.

В Муромцевской районе Омской области до 21 мая ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ за подписью исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Ушакова опубликован на портале правовой информации.

«Установить на срок до 21 мая 2023 года карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства на территории эпизоотического очага по адресу Омская область, Муромцевский муниципальный район Омской области, деревня Малоникольск, улица Центральная, дом 13», — говорится в документе.

На время карантина на территории очага запрещено лечить больных животных, посещать ее посторонним людям, ввозить и вывозить животных, снимать шкуры с трупов КРС. В Муромцевском районе в этот период также запрещено проводить сельскохозяйственные ярмарки.

На этой неделе в Тевризском районе из-за заболевания лошадей инфекционной анемией также ввели карантин. Эпизоотические очаги выявили в личных подсобных хозяйствах в деревне Тайчи: на улицах Зеленая, Береговая, Заимка и Сибирская. 

На севере Омской области ввели карантин из-за опасной болезни лошадей
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#Евгений Игишев#Бешенство#Карантин#Муромцевский район#Указ#Общество#Животные#Омская область#Дмитрий Ушаков
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