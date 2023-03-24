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Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Омскую «Тепловую компанию» хотят обанкротить еще и из Воронежа

24 марта 2023, 10:48
Фото: Город55
иллюстрация
О своем намерении заявил завод стальных труб.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЗСТ», зарегистрированное в Воронеже, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в омский арбитражный суд. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».

«ВЗСТ» расшифровывается «Воронежский завод стальных труб». Собственник этой компании — ООО «Металлстандарт», зарегистрированное в Москве.

Как уже писал Город55, начиная с прошлого года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на кредитора. В отношении ТК дело о банкротстве пока не начиналось.

Омскую «Тепловую компанию» хотят банкротить торговцы лесом
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#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Тепловая компания#Суд#Новости
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