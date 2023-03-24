Омский контактный центр Сбербанка получил шесть наград в международном конкурсе

«Команды колл-центров — это наша „первая линия“ контакта с клиентом, от качества их работы зависит решение большинства вопросов, с которыми люди обращаются в банк. Коллеги традиционно занимают призовые места в престижном профессиональном конкурсе. В этом году комплект наград действительно впечатляет, особенно в номинации „Лучшее место для работы“: такое признание значимо в том числе и для нашего региона, ведь омский контактный центр — самый многочисленный в системе Сбера и один из крупных работодателей области. Поздравляю всех победителей с заслуженной наградой, которая свидетельствует о высоком профессионализме команды».