Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Омский контактный центр Сбербанка получил шесть наград в международном конкурсе

24 марта 2023, 08:37
Фото: 1MI
Специалисты Омского контактного центра Сбербанка признаны победителями в шести номинациях самого престижного в СНГ профессионального конкурса в индустрии — «Хрустальная гарнитура».

Профессиональное сообщество отметило высокий уровень корпоративной культуры и телемаркетинга, низкую текучку персонала, обратную связь от персонала, а также контроль и оценку качества и применение автоматизации и роботизации.

Наталья Корнева, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк:

«Команды колл-центров — это наша „первая линия“ контакта с клиентом, от качества их работы зависит решение большинства вопросов, с которыми люди обращаются в банк. Коллеги традиционно занимают призовые места в престижном профессиональном конкурсе. В этом году комплект наград действительно впечатляет, особенно в номинации „Лучшее место для работы“: такое признание значимо в том числе и для нашего региона, ведь омский контактный центр — самый многочисленный в системе Сбера и один из крупных работодателей области. Поздравляю всех победителей с заслуженной наградой, которая свидетельствует о высоком профессионализме команды».

Премия «Хрустальная Гарнитура» учреждена Сообществом профессионалов CCGuru (Customer Contacts Guru) и проходит ежегодно с 2005-го года. В конкурсе принимают участие номинанты из пяти стран — Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Киргизия. В этом году в нем приняли участие 380 человек из контактных центров разных сфер деятельности, которые боролись за награды в 43-х номинациях.

#Омск
Подпишитесь
Омский «Авангард» спокойно обыграл «Металлург» и вышел в финал конференции
Вчера, 16:48
Опасная инфекция. В Муромцевском районе Омской области ввели карантин по бешенству
Сегодня, 03:39
Депутат Заксобрания Омской области Величев стал совладельцем охотхозяйства
Сегодня, 05:12
Пожар в Порт-Артуре. Ночью в Омске вспыхнул барак
Сегодня, 04:45
Заместителю губернатора Омской области напомнили об охране культурного наследия
Сегодня, 05:15
Через Омскую область запретят ввозить санкционные товары из Казахстана
Сегодня, 08:40