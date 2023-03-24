Омский контактный центр Сбербанка получил шесть наград в международном конкурсе

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Профессиональное сообщество отметило высокий уровень корпоративной культуры и телемаркетинга, низкую текучку персонала, обратную связь от персонала, а также контроль и оценку качества и применение автоматизации и роботизации.
Наталья Корнева, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк:
«Команды колл-центров — это наша „первая линия“ контакта с клиентом, от качества их работы зависит решение большинства вопросов, с которыми люди обращаются в банк. Коллеги традиционно занимают призовые места в престижном профессиональном конкурсе. В этом году комплект наград действительно впечатляет, особенно в номинации „Лучшее место для работы“: такое признание значимо в том числе и для нашего региона, ведь омский контактный центр — самый многочисленный в системе Сбера и один из крупных работодателей области. Поздравляю всех победителей с заслуженной наградой, которая свидетельствует о высоком профессионализме команды».
Премия «Хрустальная Гарнитура» учреждена Сообществом профессионалов CCGuru (Customer Contacts Guru) и проходит ежегодно с 2005-го года. В конкурсе принимают участие номинанты из пяти стран — Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Киргизия. В этом году в нем приняли участие 380 человек из контактных центров разных сфер деятельности, которые боролись за награды в 43-х номинациях.