Омичка набрала кредитов на 2,3 млн и перевела деньги мошенникам

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя омичка. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, женщина перевела телефонным аферистам больше 2 миллионов рублей.
Выяснилось, что в феврале с потерпевшей в мессенджере связалась неизвестная и представилась сотрудником Следственного комитета. Мошенница сообщила, что омичка якобы переводит деньги лицам с радикальными взглядами, и тем самым поддерживает их. Позже аферисты убедили женщину, что ее недвижимость находится под арестом, и чтобы его снять необходимо оформить кредиты, а деньги перевести на «безопасный счет», что потерпевшая и сделала. В итоге омичка лишилась 2 млн 360 тысяч рублей.
«Мне позвонили на WhatsApp, представились следователем, сказали, что мне прислали, и почему я не явилась в следственный комитет. На меня возбуждено уголовное дело по факту, что я перевожу деньги иностранному государству и пособничаю терроризму,» — сообщила потерпевшая следователям.
Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество», устанавливают личности преступников.