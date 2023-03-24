Омичка набрала кредитов на 2,3 млн и перевела деньги мошенникам

Выяснилось, что в феврале с потерпевшей в мессенджере связалась неизвестная и представилась сотрудником Следственного комитета. Мошенница сообщила, что омичка якобы переводит деньги лицам с радикальными взглядами, и тем самым поддерживает их. Позже аферисты убедили женщину, что ее недвижимость находится под арестом, и чтобы его снять необходимо оформить кредиты, а деньги перевести на «безопасный счет», что потерпевшая и сделала. В итоге омичка лишилась 2 млн 360 тысяч рублей.