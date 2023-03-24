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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Омичка набрала кредитов на 2,3 млн и перевела деньги мошенникам

24 марта 2023, 05:53
Фото: Управление МВД России по Омской области
С женщиной связались по WhatsApp
Аферисты представились сотрудниками следкома.

В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя омичка. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, женщина перевела телефонным аферистам больше 2 миллионов рублей.

Выяснилось, что в феврале с потерпевшей в мессенджере связалась неизвестная и представилась сотрудником Следственного комитета. Мошенница сообщила, что омичка якобы переводит деньги лицам с радикальными взглядами, и тем самым поддерживает их. Позже аферисты убедили женщину, что ее недвижимость находится под арестом, и чтобы его снять необходимо оформить кредиты, а деньги перевести на «безопасный счет», что потерпевшая и сделала. В итоге омичка лишилась 2 млн 360 тысяч рублей.

«Мне позвонили на WhatsApp, представились следователем, сказали, что мне прислали, и почему я не явилась в следственный комитет. На меня возбуждено уголовное дело по факту, что я перевожу деньги иностранному государству и пособничаю терроризму,» — сообщила потерпевшая следователям.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество», устанавливают личности преступников.

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#Евгений Игишев#Мошенники#Телефонные мошенники#Обман#Уголовное дело#Происшествия#Полиция#Омск#Видео
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