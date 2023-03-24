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Не справилась с материнскими обязанностями. У омички забрали троих детей

24 марта 2023, 07:35
Фото: 1MI
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Омские судебные приставы передали троих детей из неблагополучной семьи в детский дом

Женщина без лишних слов передала дочерей органам опеки.

В Омске у 31-летней многодетной матери судебные приставы забрали троих дочерей и передали под опеку государства. В марте нынешнего года Ленинский районный суд вынес решение о лишении родительских прав местной жительницы и двоих отцов девочек.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, семья жила в двухкомнатной квартире, в которой было постоянно грязно и не убрано. В жилье отсутствовало электричество. Помимо матери и троих дочерей, в квартире проживали еще четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок, а также собака, которую не выгуливали.

Воспитанием детей никто не занимался — у них не было вещей, игрушек, канцелярии. Девочки постоянно находились в квартире без одежды, лохматые, грязные, а спали на диване без постельного белья. В детский сад их никогда не водили, гулять на улице также не было возможности. На теле детей постоянно виднелись следы укусов от клопов. Девочки не могли нормально питаться, так как в доме никогда не было запаса продуктов.

Судебные приставы, придя в квартиру к омичке, объяснили что детей лучше передать без лишних скандалов, что женщина и сделала. Сейчас девочки проживают в детском доме.

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#Евгений Игишев#Дети#Омск#Детский дом#Лишение прав#Судебные приставы#Служба судебных приставов#Общество
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