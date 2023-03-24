Не справилась с материнскими обязанностями. У омички забрали троих детей

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Омске у 31-летней многодетной матери судебные приставы забрали троих дочерей и передали под опеку государства. В марте нынешнего года Ленинский районный суд вынес решение о лишении родительских прав местной жительницы и двоих отцов девочек.
Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, семья жила в двухкомнатной квартире, в которой было постоянно грязно и не убрано. В жилье отсутствовало электричество. Помимо матери и троих дочерей, в квартире проживали еще четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок, а также собака, которую не выгуливали.
Воспитанием детей никто не занимался — у них не было вещей, игрушек, канцелярии. Девочки постоянно находились в квартире без одежды, лохматые, грязные, а спали на диване без постельного белья. В детский сад их никогда не водили, гулять на улице также не было возможности. На теле детей постоянно виднелись следы укусов от клопов. Девочки не могли нормально питаться, так как в доме никогда не было запаса продуктов.
Судебные приставы, придя в квартиру к омичке, объяснили что детей лучше передать без лишних скандалов, что женщина и сделала. Сейчас девочки проживают в детском доме.