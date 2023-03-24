Не справилась с материнскими обязанностями. У омички забрали троих детей

Воспитанием детей никто не занимался — у них не было вещей, игрушек, канцелярии. Девочки постоянно находились в квартире без одежды, лохматые, грязные, а спали на диване без постельного белья. В детский сад их никогда не водили, гулять на улице также не было возможности. На теле детей постоянно виднелись следы укусов от клопов. Девочки не могли нормально питаться, так как в доме никогда не было запаса продуктов.