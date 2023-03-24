На страже безопасности. МТС установила новые камеры видеонаблюдения в Омске

Система объединяет ранее установленные видеокамеры в оживленных транспортных и общественных местах города. Видеопоток высокой четкости с IP-камер транслируется напрямую в ответственные городские структуры, а диспетчеры имеют круглосуточный доступ ко всем установленным камерам в реальном времени. Таким образом, система позволяет отслеживать происходящие события в онлайн-режиме, а записи с камер помогут оперативно раскрывать правонарушения, например, кражи или порчу имущества.