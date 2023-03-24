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На страже безопасности. МТС установила новые камеры видеонаблюдения в Омске

24 марта 2023, 06:53
Фото: 1MI
Иллюстрация
Камеры проследят за безопасностью на улицах города и позволят предотвратить возможные угрозы.

МТС обновила городскую систему цифрового видеонаблюдения Омска, дополнив ее почти двумя десятками новых камер наружного наблюдения. Это позволяет обеспечить безопасность городских пространств за счет мониторинга и предупреждения возможных угроз.

Система объединяет ранее установленные видеокамеры в оживленных транспортных и общественных местах города. Видеопоток высокой четкости с IP-камер транслируется напрямую в ответственные городские структуры, а диспетчеры имеют круглосуточный доступ ко всем установленным камерам в реальном времени. Таким образом, система позволяет отслеживать происходящие события в онлайн-режиме, а записи с камер помогут оперативно раскрывать правонарушения, например, кражи или порчу имущества.

«Цифровые технологии помогают оптимизировать городские ресурсы, повысить комфорт и безопасность общественных пространств. Камеры установлены на самых оживленных улицах, опасных перекрестках и подъездных трассах. „Слепых зон“ в системе практически нет: все приборы расположены на нужной высоте, под правильным углом. С помощью установленных камер правоохранительные органы могут оперативно раскрывать преступления по горячим следам — будь то уличные воры или вандалы, решившие испортить скамейки в парке», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
#Евгений Игишев#МТС#Камеры видеонаблюдения#Безопасность#Город#Общество#Омск
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