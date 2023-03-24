На омских дорогах с середины весны начнут обновлять разметку

Сначала восстановят разметку на гостевых маршрутах, центральных улицах, в местах концентрации ДТП (стоп-линии). Далее бригады возьмутся за участки, на которых в начале мая будут проходить торжественные мероприятия. А ближе к ЕГЭ и летним каникулам обновят разметку возле школ.