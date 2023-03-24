На омских дорогах с середины весны начнут обновлять разметку

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В мэрии сообщили, что во второй половине апреля на омских дорогах займутся обновлением разметки. Договоры с подрядчиками заключат до конца марта.
Сначала восстановят разметку на гостевых маршрутах, центральных улицах, в местах концентрации ДТП (стоп-линии). Далее бригады возьмутся за участки, на которых в начале мая будут проходить торжественные мероприятия. А ближе к ЕГЭ и летним каникулам обновят разметку возле школ.
Кстати, подрядчиков уже выбрали. Подрядчик из Московской области предоставит специальную краску. А обновлением разметки займутся 3 бригады «Транссигнала». Вдобавок наносить разметку будет подрядчик из Екатеринбурга, победивший сразу в 2-х аукционах.