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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

На омских дорогах с середины весны начнут обновлять разметку

24 марта 2023, 13:38
Фото: Город55
иллюстрация
Договоры с подрядчиками заключат до конца марта.

В мэрии сообщили, что во второй половине апреля на омских дорогах займутся обновлением разметки. Договоры с подрядчиками заключат до конца марта.

Сначала восстановят разметку на гостевых маршрутах, центральных улицах, в местах концентрации ДТП (стоп-линии). Далее бригады возьмутся за участки, на которых в начале мая будут проходить торжественные мероприятия. А ближе к ЕГЭ и летним каникулам обновят разметку возле школ.

Кстати, подрядчиков уже выбрали. Подрядчик из Московской области предоставит специальную краску. А обновлением разметки займутся 3 бригады «Транссигнала». Вдобавок наносить разметку будет подрядчик из Екатеринбурга, победивший сразу в 2-х аукционах.

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#Ксения Карагодина#Разметка#Общество#Город#Дороги#Подрядчик#Новости#Омск#Омская область
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