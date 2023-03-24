Согласно производственному календарю, отдых на майские праздники в Омске можно запланировать на 29 апреля — 1 мая и на 6 — 9 мая. Всего будет семь выходных дней и промежуток в четыре дня между ними.

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