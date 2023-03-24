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Posted Сегодня, 02:58

Published Сегодня, 02:58

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Updated Сегодня, 02:59

К 9 Мая в Омской области более 100 ветеранов получат денежные выплаты

24 марта 2023, 02:58
Фото: Город55
Их размер составит 10 тысяч рублей.

В Омской области более 100 инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат выплату ко Дню Победы, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Размер выплат составит 10 тысяч рублей, деньги перечислят в течение апреля вместе с пенсией. Специально обращаться в СФР для получения единовременной выплаты не нужно. Такая форма поддержки действует с 2019 года в соответствии с указом президента.

С 3 по 12 мая в Омской области для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны сделают бесплатный проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте. Соответствующий указ за подписью губернатора Александра Буркова опубликовали в начале марта на официальном портале правовой информации.

По данным минтруда Омской области, весной прошлого года на территории региона проживало 177 ветеранов ВОВ. В это число входят участники и инвалиды войны, которые участвовали в боях в период с 1941 по 1945 годы. Их средний возраст составляет более 90 лет.

Для омских ветеранов в честь 9 Мая на 10 дней сделают бесплатный проезд
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#Евгений Игишев#Выплата#День Победы#Инвалид#Ветеран#ВОВ#Общество#Омск#Омская область
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