К 9 Мая в Омской области более 100 ветеранов получат денежные выплаты

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 02:59
В Омской области более 100 инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат выплату ко Дню Победы, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
Размер выплат составит 10 тысяч рублей, деньги перечислят в течение апреля вместе с пенсией. Специально обращаться в СФР для получения единовременной выплаты не нужно. Такая форма поддержки действует с 2019 года в соответствии с указом президента.
С 3 по 12 мая в Омской области для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны сделают бесплатный проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте. Соответствующий указ за подписью губернатора Александра Буркова опубликовали в начале марта на официальном портале правовой информации.
По данным минтруда Омской области, весной прошлого года на территории региона проживало 177 ветеранов ВОВ. В это число входят участники и инвалиды войны, которые участвовали в боях в период с 1941 по 1945 годы. Их средний возраст составляет более 90 лет.