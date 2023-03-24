Ищут кандидатов. В Омской области обновят составы УИК

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
В пресс-службе Облизбиркома сообщают о начале формирования новых составов участковых избирательных комиссий. В этом году предстоит сформировать 1673 состава УИК, из них в Омске — 441 и в районах области — 1 232.
Прием документов для городских комиссий продлится до 21 апреля, а для районных — до 20 апреля. Вносить предложения по кандидатурам в составы участковых комиссий могут:
Формирование новых составов связано с окончанием срока полномочий предыдущих составов, которые были сформированы в 2018 году. Новые составы участковых избирательных комиссий будут действовать до 2028 года.
Отметим, что сформированным комиссиям предстоит работа по проведению выборов губернатора Омской области в сентябре 2023 года, а в 2024 году — выборов президента России.