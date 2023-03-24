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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Ищут кандидатов. В Омской области обновят составы УИК

24 марта 2023, 10:01
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области приступили к формированию новых составов УИК

Всего должны подготовить 1673 состава участковых избирательных комиссий.

В пресс-службе Облизбиркома сообщают о начале формирования новых составов участковых избирательных комиссий. В этом году предстоит сформировать 1673 состава УИК, из них в Омске — 441 и в районах области — 1 232.

Прием документов для городских комиссий продлится до 21 апреля, а для районных — до 20 апреля. Вносить предложения по кандидатурам в составы участковых комиссий могут:

  • политпартии;
  • общественные объединения;
  • представители муниципальных образований;
  • собрания избирателей по месту работы, жительства, службы и учебы.

Формирование новых составов связано с окончанием срока полномочий предыдущих составов, которые были сформированы в 2018 году. Новые составы участковых избирательных комиссий будут действовать до 2028 года.

Отметим, что сформированным комиссиям предстоит работа по проведению выборов губернатора Омской области в сентябре 2023 года, а в 2024 году — выборов президента России.

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#Ксения Карагодина#Избирательная комиссия#Кандидаты#Общество#Город#Выборы#Новости#Омск#Омская область#Дети
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