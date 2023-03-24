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Published Сегодня, 14:30

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Updated Сегодня, 14:31

Эксперт высказался по поводу прогноза погоды с ведущей, созданной нейросетью

24 марта 2023, 14:30
Исполнительный директор сайта, посвященного развитию торговли с помощью интернет-технологий, Иван Кургузов рассказал, что думает о запуске на ставропольском телеканале прогноза погоды с созданной нейросетью ведущей.

Он отметил, что ведущая по имени Снежана Туманова является персонажем, наложенным на реальное изображение молодой девушки, что видно по движениям рук, пишет Pravda.Ru.

Думая, что в ближайшие годы технология будет такой же, пояснил он, усомнившись, что продукция нейросетей в ближайшие лет пять займет существенную долю в интерактивных форматах взаимодействия с людьми, чего нельзя сказать об неинтерактивных или мнимо-интерактивных форматах.

«Через несколько лет нейросети смогут делать видеозаписи поддельных выступлений или переговоров политиков, и потом никто ничего не докажет — на ровном месте будут разрушаться карьеры, пока люди не смогут оперативно вычислять подделку», — резюмировал Кургузов.

#Общество
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