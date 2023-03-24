Эксперт высказался по поводу прогноза погоды с ведущей, созданной нейросетью

Думая, что в ближайшие годы технология будет такой же, пояснил он, усомнившись, что продукция нейросетей в ближайшие лет пять займет существенную долю в интерактивных форматах взаимодействия с людьми, чего нельзя сказать об неинтерактивных или мнимо-интерактивных форматах.