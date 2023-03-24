Эксперт рассказал, чем цифровой рубль отличается от безналичного и криптовалют

Он также уточнил, что выпуском нового вида национальной валюты занимается Центробанк РФ, а какие-либо действия с цифровым рублем станут возможны при использовании новых карт, которые будут обслуживаться специально созданным алгоритмом. Кроме того, не исключено, что можно будет переводить средства со стандартной пластиковой банковской карты на «цифровую», при этом для операций со средствами не нужен будет доступ к интернету, предположил эксперт.