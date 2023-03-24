Эксперт рассказал, чем цифровой рубль отличается от безналичного и криптовалют

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
По словам экономиста, в России есть наличные деньги, есть безналичные, а цифровой рубль представляет собой некую гибридную форму, использование новых технологий внутри безналичных денег, которые в большей степени приспособлены под современное обслуживание. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Lenta.Ru.
Беляев пояснил, что введение в обиход цифрового рубля — это как в случае с наличными деньгами печать купюр не на привычной бумаге, а, например, на полиэтилене. Для пользователей же это практически ничего не изменит.
Он также уточнил, что выпуском нового вида национальной валюты занимается Центробанк РФ, а какие-либо действия с цифровым рублем станут возможны при использовании новых карт, которые будут обслуживаться специально созданным алгоритмом. Кроме того, не исключено, что можно будет переводить средства со стандартной пластиковой банковской карты на «цифровую», при этом для операций со средствами не нужен будет доступ к интернету, предположил эксперт.