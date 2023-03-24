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Posted 24 марта 2023, 12:06

Published 24 марта 2023, 12:06

Modified 24 марта 2023, 12:06

Updated 24 марта 2023, 12:06

иллюстрация

Экс-главу омского УФНС и его юриста оставили под арестом до 17 июня

24 марта 2023, 12:06
Фото: 1MI. иллюстрация
Басманный суд Москвы продлил сроки содержания под стражей Владимиру Репину и Дмитрию Григорьеву, несмотря на то, что они пытались выйти под домашний арест и заявили о «волоките».

Обвиняемый в получении взятки экс-глава омского УФНС Владимир Репин, как и его юрист-посредник Дмитрий Григорьев, находятся под стражей с 19 октября прошлого года. Последний раз срок содержания под стражей им продляли в декабре. Тогда продления удалось избежать третьему фигуранту — гендиректору «Нефтегазстроймонтажа» Дмитрия Немиша.

Теперь, как сообщается в карточке дела на сайте Басманного суда Москвы, следователь снова ходатайствовал о продлении ареста на время расследования. Судья Левашова В.Е. ходатайство удовлетворила.

Решение вступило в силу 21 марта, несмотря на возражения со стороны защиты. Адвокаты апеллировали тем, что по делу допущена волокита. А обвиняемые снова просили заменить им меру пресечения на домашний арест. Но в итоге они пробудут в СИЗО до 17 июня. К концу предполагаемого времени расследования они пробудут под арестом суммарно почти 8 месяцев.

Напомним, ранее бывший глава омской налоговой пытался выйти под залог в 1 млн рублей.

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