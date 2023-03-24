Экс-главу омского УФНС и его юриста оставили под арестом до 17 июня

Решение вступило в силу 21 марта, несмотря на возражения со стороны защиты. Адвокаты апеллировали тем, что по делу допущена волокита. А обвиняемые снова просили заменить им меру пресечения на домашний арест. Но в итоге они пробудут в СИЗО до 17 июня. К концу предполагаемого времени расследования они пробудут под арестом суммарно почти 8 месяцев.