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Эколог призвал россиян присоединиться к акции “Помочь планете”

24 марта 2023, 17:59
В субботу, 25 марта, в большинстве стран состоится экологическая инициатива “Помочь планете”. Отечественные экологи призвали рядовых россиян, компании и органы госвласти присоединиться к акции и помочь в сбережении электроэнергии в мировом масштабе.

Как сообщает fedpress.ru, подробнее про цели акции изданию рассказал статс-секретарь Экологической Палаты РФ Вадим Петров. По его словам, участие в акции нельзя считать “пустым символизмом”, так как это весомый шаг по защите окружающей среды, природных ресурсов и Земли в целом. Данная акция – протест против избыточного потребления, которое преследует среднестатического человека каждый день. Люди тратят чрезмерное количество воды, электроэнергии и прочих ресурсов, вырабатывая при этом массу загрязнений.

Петров ссылается на ранее прозвучавшие заявления российского президента. Владимир Путин неоднократно подчеркивал вред избыточного потребления для человечества и призывал по возможности снижать его.

И такая акция, как “Помочь планете”, позволит продемонстрировать, что из-за одного часа экономии электроэнергии жизнь на планете не встанет, однако это поможет хотя бы в малой степени сберечь ресурсы Земли.

Петров отмечает, что акция “Помочь планете” должна проводиться вне зависимости от политического курса каждой конкретной страны и разногласий в международном пространстве. Чтобы следующие поколения могли жить на чистой, зеленой планете, наши соотечественники и неравнодушные люди по всему миру должны начать действовать уже сейчас.

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