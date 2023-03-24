Эколог призвал россиян присоединиться к акции “Помочь планете”

Как сообщает fedpress.ru, подробнее про цели акции изданию рассказал статс-секретарь Экологической Палаты РФ Вадим Петров. По его словам, участие в акции нельзя считать “пустым символизмом”, так как это весомый шаг по защите окружающей среды, природных ресурсов и Земли в целом. Данная акция – протест против избыточного потребления, которое преследует среднестатического человека каждый день. Люди тратят чрезмерное количество воды, электроэнергии и прочих ресурсов, вырабатывая при этом массу загрязнений.