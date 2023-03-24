Эколог призвал россиян присоединиться к акции “Помочь планете”

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Как сообщает fedpress.ru, подробнее про цели акции изданию рассказал статс-секретарь Экологической Палаты РФ Вадим Петров. По его словам, участие в акции нельзя считать “пустым символизмом”, так как это весомый шаг по защите окружающей среды, природных ресурсов и Земли в целом. Данная акция – протест против избыточного потребления, которое преследует среднестатического человека каждый день. Люди тратят чрезмерное количество воды, электроэнергии и прочих ресурсов, вырабатывая при этом массу загрязнений.
Петров ссылается на ранее прозвучавшие заявления российского президента. Владимир Путин неоднократно подчеркивал вред избыточного потребления для человечества и призывал по возможности снижать его.
И такая акция, как “Помочь планете”, позволит продемонстрировать, что из-за одного часа экономии электроэнергии жизнь на планете не встанет, однако это поможет хотя бы в малой степени сберечь ресурсы Земли.
Петров отмечает, что акция “Помочь планете” должна проводиться вне зависимости от политического курса каждой конкретной страны и разногласий в международном пространстве. Чтобы следующие поколения могли жить на чистой, зеленой планете, наши соотечественники и неравнодушные люди по всему миру должны начать действовать уже сейчас.