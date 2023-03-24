Депутат Заксобрания Омской области Величев стал совладельцем охотхозяйства

Новый совладелец — известный омский бизнесмен, 20 лет руководивший базой снабжения «Сибирская». Сейчас Николай Величев возглавляет Сибирскую агропромышленную ассоциацию, ему принадлежит прописанный в Исилькуле холдинг «Велком» с годовым доходом больше 2 млрд рублей. С 2011 года Величев заседает в Законодательном собрании Омской области.