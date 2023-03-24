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Депутат Заксобрания Омской области Величев стал совладельцем охотхозяйства

24 марта 2023, 05:12
Фото: 1MI
иллюстрация
Его компаньон — бизнесмен из Черлака.

В ООО «Охотхозяйство Сибирское», зарегистрированном в Черлакском районе Омской области, сменились владельцы. До вчерашнего дня уставной капитал этого юрлица принадлежал Анатолию Чернявскому и Евгению Федорову (по 50% на каждого). Теперь место Федорова заменил Николай Величев.

Новый совладелец — известный омский бизнесмен, 20 лет руководивший базой снабжения «Сибирская». Сейчас Николай Величев возглавляет Сибирскую агропромышленную ассоциацию, ему принадлежит прописанный в Исилькуле холдинг «Велком» с годовым доходом больше 2 млрд рублей. С 2011 года Величев заседает в Законодательном собрании Омской области.

Компаньон депутата, Анатолий Чернявский, является учредителем ООО «Черлакское райпо» (торговля) и «Тритон» (аренда и управление недвижимостью). В 2010–2015 годах он заседал в Совете Черлакского района.

 

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#Николай Эйхвальд#Охотхозяйства#Экономика#Новости#Николай Величев
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