Депутат Заксобрания Омской области Величев стал совладельцем охотхозяйства

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В ООО «Охотхозяйство Сибирское», зарегистрированном в Черлакском районе Омской области, сменились владельцы. До вчерашнего дня уставной капитал этого юрлица принадлежал Анатолию Чернявскому и Евгению Федорову (по 50% на каждого). Теперь место Федорова заменил Николай Величев.
Новый совладелец — известный омский бизнесмен, 20 лет руководивший базой снабжения «Сибирская». Сейчас Николай Величев возглавляет Сибирскую агропромышленную ассоциацию, ему принадлежит прописанный в Исилькуле холдинг «Велком» с годовым доходом больше 2 млрд рублей. С 2011 года Величев заседает в Законодательном собрании Омской области.
Компаньон депутата, Анатолий Чернявский, является учредителем ООО «Черлакское райпо» (торговля) и «Тритон» (аренда и управление недвижимостью). В 2010–2015 годах он заседал в Совете Черлакского района.