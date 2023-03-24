Без осадков и сильного ветра. Рабочая неделя в Омске начнется при отличной погоде

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС опубликовала прогноз на ближайшие три дня. В Омской области набирает силу весеннее потепление. Сегодня еще сохранится минусовая погода, но в последующие сутки снег будет таять почти без перерыва на ночной холод.
На ночь перед 25 марта обещают от 0 до -5 градусов с тенденцией к потеплению. На день субботы — уже от +5 до +10 градусов.
В ночь перед 26 марта прогнозируют похолодание до -4…+1, а на день воскресенья обещают от +6 до +11, хотя местами по региону и с температурой до +1.
Перед понедельником 27 марта ожидается ночь с температурой от -3 до +2. Днем местами сохранится +2, но в целом обещают «жару» от +7 до +12 градусов.
На ближайшие три дня не обещают существенных осадков. Ветер будет юго-западный, скоростью 5-10 м/с. Пока гололед с дорог не пропадет. Будет скрываться под лужами, так что во время прогулок лучше быть осторожней.