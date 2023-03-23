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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Житель Омской области погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО

23 марта 2023, 11:53
Фото: Город55
Прощание состоится 24 марта в Районном Доме культуры.

Сегодня, 23 марта, в сообществе «Подслушано в Черлаке» сообщили, что в ходе специальной военной операции погиб Павел Зязев.

«На нашу землю в очередной раз пришло огромное горе, при выполнении воинского долга на СВО погиб Зязев Павел Максимович», — сообщил автор поста.

В пятницу, 24 марта, с 10:00 до 13:00 состоится прощание в Районном Доме культуры. В 12:45 начнется траурный митинг.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

#Погиб#Сво#Общество#Город#Новости#Происшествия#Смерть#Омск#Омская область#Россия#Ксения Карагодина
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