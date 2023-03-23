Житель Омской области погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
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Updated Сегодня, 11:55
Сегодня, 23 марта, в сообществе «Подслушано в Черлаке» сообщили, что в ходе специальной военной операции погиб Павел Зязев.
«На нашу землю в очередной раз пришло огромное горе, при выполнении воинского долга на СВО погиб Зязев Павел Максимович», — сообщил автор поста.
В пятницу, 24 марта, с 10:00 до 13:00 состоится прощание в Районном Доме культуры. В 12:45 начнется траурный митинг.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.