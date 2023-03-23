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Житель Омска выиграл миллион рублей в акции СберСтрахования

23 марта 2023, 11:24
Фото: 1MI
СберСтрахование подвела итоги акции «Миллион причин застраховаться», которая проходила с 28 ноября 2022 года по 31 января 2023 года. По условиям конкурса надо было оформить страховку по программе «Защита на любой случай» и зарегистрироваться на сайте акции.

Главный приз — 1 млн рублей — выиграл 56-летний житель Омска. Ещё 10 победителей получат по 100 тыс. рублей, а 50 участников конкурса выиграли телевизоры с операционной системой СберСалют. Среди призов также более 2 тысяч подписок СберПрайм и 550 сертификатов в SberShop на 3000 рублей.

Фото: ПАО Сбербанк

Александр Гогленков, заместитель генерального директора СберСтрахования:

«Выигранный в акции миллион рублей победитель сможет потратить на любые цели по своему усмотрению. А о финансовых последствиях в непредвиденной ситуации позаботится СберСтрахование, ведь программа „Защита на любой случай“, которую оформили участники акции, позволяет застраховать самые чувствительные аспекты жизни клиентов и их близких».

Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка:

«Как известно, финансовая стабильность — это важный аспект благополучия, а миллион рублей — внушительная сумма. Здорово, что счастливчиком оказался наш земляк, житель Омска. Это отличная возможность реализовать свои мечты и планы. А мы всегда готовы помочь и оказать необходимую поддержку».

По условиям комбопрограммы «Защита на любой случай» клиент сам выбирает, хочет ли он застраховать жильё, деньги на картах и счетах, обеспечить себя и близких защитой от несчастного случая. Если выбрать два вида риска из трёх, выгода составит 10%, все три — 15%. Кроме того, подписка СберПрайм даст скидку 10% — и тогда максимальная выгода может достичь 25%. Оформить надёжную страховку и обезопасить себя сразу от нескольких рисков удобно и быстро: клиенты могут это сделать в любом офисе Сбера или с помощью выездного менеджера. Чтобы его вызвать, надо оставить заявку, — после этого менеджер позвонит клиенту, договорится о времени и месте встречи, приедет на работу или домой и поможет оформить полис.

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