Житель Омска выиграл миллион рублей в акции СберСтрахования

По условиям комбопрограммы «Защита на любой случай» клиент сам выбирает, хочет ли он застраховать жильё, деньги на картах и счетах, обеспечить себя и близких защитой от несчастного случая. Если выбрать два вида риска из трёх, выгода составит 10%, все три — 15%. Кроме того, подписка СберПрайм даст скидку 10% — и тогда максимальная выгода может достичь 25%. Оформить надёжную страховку и обезопасить себя сразу от нескольких рисков удобно и быстро: клиенты могут это сделать в любом офисе Сбера или с помощью выездного менеджера. Чтобы его вызвать, надо оставить заявку, — после этого менеджер позвонит клиенту, договорится о времени и месте встречи, приедет на работу или домой и поможет оформить полис.