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Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Заменят ли нейросети работников. В Омске ищут сотрудников, разбирающихся в ChatGPT

23 марта 2023, 03:52
Фото: 1MI
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Омские работодатели назвали специалистов, которых могут заменить нейросети

В основном, таких сотрудников ищут в компании, которые работают в ИТ, финансовой и образовательных сферах, автобизнесе, промышленности, маркетинге, медицине.

Омские работодатели назвали специалистов, которых могут заменить нейросети. Исследование провел сайт по поиску работы Зарплата.ру. Выяснилось, что 19% работодателей ищут сотрудников, которые разбираются в ChatGPT. В основном, это компании, работающие в ИТ, финансовой и образовательных сферах, автобизнесе, промышленности, маркетинге, медицине.

Руководители организаций рассказали, какую работу готовы доверить искусственному интеллекту (был доступен множественный выбор вариантов ответа):

  • переводы (48%)
  • генерация текста (45%)
  • подготовка аналитики (41%)
  • техническая поддержка (41%),
  • создание дизайна (40%)
  • ведение коммуникации (38%),
  • написание кода (28%)
  • задачи, связанные с обучением людей (25%)

Участники опроса считают, что нейросеть сможет полностью или частично заменить дизайнеров, копирайтеров, маркетологов, логистов, бухгалтеров, менеджеров по продажам, HR-специалистов, программистов, финансистов, социологов, юристов, преподавателей, психологов, журналистов.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске набирают тысячи сотрудников на оборонные заводы. Основные вакансии предприятий — монтажники, операторы станков с числовым программным управлением, фрезеровщики, токари, сварщики. Квалифицированным рабочим готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц:

Зарплаты с пятью нулями. В Омске набирают тысячи сотрудников на оборонные заводы
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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Нейросеть#Омск#Общество#Экономика#Омская область#ChatGPT
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