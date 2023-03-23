Заменят ли нейросети работников. В Омске ищут сотрудников, разбирающихся в ChatGPT

Омские работодатели назвали специалистов, которых могут заменить нейросети. Исследование провел сайт по поиску работы Зарплата.ру. Выяснилось, что 19% работодателей ищут сотрудников, которые разбираются в ChatGPT. В основном, это компании, работающие в ИТ, финансовой и образовательных сферах, автобизнесе, промышленности, маркетинге, медицине.