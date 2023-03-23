Заменят ли нейросети работников. В Омске ищут сотрудников, разбирающихся в ChatGPT

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Омские работодатели назвали специалистов, которых могут заменить нейросети. Исследование провел сайт по поиску работы Зарплата.ру. Выяснилось, что 19% работодателей ищут сотрудников, которые разбираются в ChatGPT. В основном, это компании, работающие в ИТ, финансовой и образовательных сферах, автобизнесе, промышленности, маркетинге, медицине.
Руководители организаций рассказали, какую работу готовы доверить искусственному интеллекту (был доступен множественный выбор вариантов ответа):
Участники опроса считают, что нейросеть сможет полностью или частично заменить дизайнеров, копирайтеров, маркетологов, логистов, бухгалтеров, менеджеров по продажам, HR-специалистов, программистов, финансистов, социологов, юристов, преподавателей, психологов, журналистов.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске набирают тысячи сотрудников на оборонные заводы. Основные вакансии предприятий — монтажники, операторы станков с числовым программным управлением, фрезеровщики, токари, сварщики. Квалифицированным рабочим готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц: