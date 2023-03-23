Воздушные дороги. Омичам сообщили о доступных на это лето направлениях

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
На сайте омского аэропорта опубликовали сезонное расписание с марта по октябрь 2023 года. Можно свериться со списком и запланировать путешествие.
В Москву ежедневно можно будет улететь «Победой», «Россией», «Уральскими авиалиниями», «Аэрофлотом» и «Сибирью». Впрочем, «Уральские авиалинии» уже отменили 2 оставшихся мартовских рейса и 5 апрельских. В северную столицу омичей повезет «Россия» и «Северный ветер».
С июня по средам через Омск в Сочи полетят самолеты компании «Якутия». Обратно — по четвергам. А с мая по средам и воскресеньям в Сочи через Омск «НордСтар» будут возить людей из Норильска.
Можно будет отправиться в Минеральные воды: рейсы со стыковкой в Уфе будут от перевозчика «Азимут» по понедельникам и четвергам. А по воскресеньям туда можно будет добраться на екатеринбургском рейсе от «РедВингс».
Еще дальше на юг — в Махачкалу омичей повезет по четвергам и воскресеньям «Северный ветер». Чартерные рейсы продолжат летать из Омска в Таиланд и Турцию.
Отметим, что обещанный субсидированный рейс в Горно-Алтайск пока в сезонном расписании не появился. Зато появился дополнительный рейс в Астану.