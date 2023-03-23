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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 10:17

Воздушные дороги. Омичам сообщили о доступных на это лето направлениях

23 марта 2023, 10:17
Фото: Город55
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В Омске обновили расписание авиаперелетов на летний сезон

Регулярные рейсы будут летать в Ташкент. Через Омск из Якутска и Норильска можно будет долететь в Сочи.

На сайте омского аэропорта опубликовали сезонное расписание с марта по октябрь 2023 года. Можно свериться со списком и запланировать путешествие.

В Москву ежедневно можно будет улететь «Победой», «Россией», «Уральскими авиалиниями», «Аэрофлотом» и «Сибирью». Впрочем, «Уральские авиалинии» уже отменили 2 оставшихся мартовских рейса и 5 апрельских. В северную столицу омичей повезет «Россия» и «Северный ветер».

С июня по средам через Омск в Сочи полетят самолеты компании «Якутия». Обратно — по четвергам. А с мая по средам и воскресеньям в Сочи через Омск «НордСтар» будут возить людей из Норильска.

Можно будет отправиться в Минеральные воды: рейсы со стыковкой в Уфе будут от перевозчика «Азимут» по понедельникам и четвергам. А по воскресеньям туда можно будет добраться на екатеринбургском рейсе от «РедВингс».

Еще дальше на юг — в Махачкалу омичей повезет по четвергам и воскресеньям «Северный ветер». Чартерные рейсы продолжат летать из Омска в Таиланд и Турцию.

Отметим, что обещанный субсидированный рейс в Горно-Алтайск пока в сезонном расписании не появился. Зато появился дополнительный рейс в Астану.

Билеты со скидкой. Из Омска в Республику Алтай начнут летать субсидированные рейсы
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#Дарья Зыкова#Авиасообщение#Рейсы#Сезонное расписание#Аэропорт#Общественный транспорт#Общество#Город#Туризм#Новости#Омск
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