Владимир Путин поблагодарил семью погибшего в ходе СВО омича

Вячеслав Дубинин родился в 1985 году. В 2008 году он пошел в армию, а спустя 7 лет после окончания срочной службы, вновь вернулся в ряды Вооруженных сил РФ. С 2020 года Вячеслав Владимирович занимал должность водителя-радиотелефониста гаубичной самоходно-артиллерийской батареи.