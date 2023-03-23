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Published Сегодня, 11:17

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Владимир Путин поблагодарил семью погибшего в ходе СВО омича

23 марта 2023, 11:17
Фото: Город55
иллюстрация
38-летний омич награжден Орденом Мужества посмертно.

Сегодня, 23 марта, сестре погибшего в СВО омича вручили Орден Мужества посмертно и передали благодарность Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина.

В администрации Омска уточнили, что от лица верховного главнокомандующего это сделали представители администрации Центрального округа. А также отметили, что такая награда в Центральном округе вручалась впервые.

«Вячеслав Владимирович с честью исполнил свой служебный долг, отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности нашей страны. Память о нём навсегда останется в наших сердцах и будет служить примером мужества, стойкости и героизма», — отметил исполняющий обязанности главы администрации Центрального округа Николай Лось.

Вячеслав Дубинин родился в 1985 году. В 2008 году он пошел в армию, а спустя 7 лет после окончания срочной службы, вновь вернулся в ряды Вооруженных сил РФ. С 2020 года Вячеслав Владимирович занимал должность водителя-радиотелефониста гаубичной самоходно-артиллерийской батареи.

Омич погиб в спецоперации на территории Украины. Награжден Орденом Мужества посмертно.

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#Ксения Карагодина#Сво#Орден Мужества#Общество#Город#Происшествия#Спецоперация#Новости#Омск#Омская область#Россия#Путин#Владимир Путин
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