Владелице пивных компаний одобрили строительство магазина на омской Телевизионке

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В Омске на земельном участке с кадастровым номером 55:36:090 302:20 505 одобрили строительство магазина. Городу55 стало известно, что застройщиком выступает индивидуальный предприниматель Наталья Казакова.
Для капитального строительства выбран следующий адрес — улица Демьяна Беднова, 73. Здесь находится девятиэтажный жилой дом.
Проектную документацию для строительства магазина подготовили ООО Проектное бюро «ПромСтройГаз» и ООО «Союзпроект». Положительное заключение на проект выдало ООО «Базис».
Отметим, что Наталья Казакова в настоящий момент руководит омской фирмой ООО «Кедр и К», основным видом деятельности которой значится оптовая торговля пивом. По данным открытых источников, прибыль компании в 2021 году составила 7,2 миллиона рублей.
Кроме того, Казакова, помимо вышеупомянутого ООО «Кедр и К», является учредителем еще трех компаний. Это ООО «Бир Фуд» в Казани, «Пивоман Бар-Челябинск» в Челябинске и ООО «Пивоман — бар» в Нижнем Новгороде.