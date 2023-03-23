Владелице пивных компаний одобрили строительство магазина на омской Телевизионке

Кроме того, Казакова, помимо вышеупомянутого ООО «Кедр и К», является учредителем еще трех компаний. Это ООО «Бир Фуд» в Казани, «Пивоман Бар-Челябинск» в Челябинске и ООО «Пивоман — бар» в Нижнем Новгороде.