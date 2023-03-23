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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Владелице пивных компаний одобрили строительство магазина на омской Телевизионке

23 марта 2023, 10:26
Фото: 1MI
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Проект уже прошел экспертизу.

В Омске на земельном участке с кадастровым номером 55:36:090 302:20 505 одобрили строительство магазина. Городу55 стало известно, что застройщиком выступает индивидуальный предприниматель Наталья Казакова.

Для капитального строительства выбран следующий адрес — улица Демьяна Беднова, 73. Здесь находится девятиэтажный жилой дом.

Фото: Скриншот с сайта Публичной кадастровой карты

Проектную документацию для строительства магазина подготовили ООО Проектное бюро «ПромСтройГаз» и ООО «Союзпроект». Положительное заключение на проект выдало ООО «Базис».

Отметим, что Наталья Казакова в настоящий момент руководит омской фирмой ООО «Кедр и К», основным видом деятельности которой значится оптовая торговля пивом. По данным открытых источников, прибыль компании в 2021 году составила 7,2 миллиона рублей.

Кроме того, Казакова, помимо вышеупомянутого ООО «Кедр и К», является учредителем еще трех компаний. Это ООО «Бир Фуд» в Казани, «Пивоман Бар-Челябинск» в Челябинске и ООО «Пивоман — бар» в Нижнем Новгороде.

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#Юлия Истомина#Магазин#Строительство#Проект#ИП#Бизнес#Город#Новости#Омск
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