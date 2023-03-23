Валерий Кокорин возглавил одну из своих фирм в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В бизнес-империи известного омского строителя Валерия Кокорина продолжается реорганизация. Вчера, 22 марта, Кокорин занял пост генерального директора в ООО «Турсиб-Б». Эта фирма зарегистрирована в Новосибирске, она занимается «арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».
Уставной капитал компании принадлежит Араму Екавяну (50%), ООО «Торговый пассаж» (42,18%) и ООО «ТЦ Каскад» (7,82%). В обоих этих ООО основной бенефициар — сам Кокорин. Екавян — аграрий из Тверской области, имеющий доли в бизнес-активах, зарегистрированных в целом ряде регионов страны.
Отметим, что Кокорин уже давно развивает бизнес-проекты в Новосибирске. В частности, он построил в этом городе торгово-развлекательный комплекс «Горский» и гостиницу Gorskiy Сity Hotel.