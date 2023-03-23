Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Валерий Кокорин возглавил одну из своих фирм в Новосибирске

23 марта 2023, 05:19
Фото: 1MI
иллюстрация
Теперь он лично руководит ООО «Турсиб-Б».

В бизнес-империи известного омского строителя Валерия Кокорина продолжается реорганизация. Вчера, 22 марта, Кокорин занял пост генерального директора в ООО «Турсиб-Б». Эта фирма зарегистрирована в Новосибирске, она занимается «арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

Уставной капитал компании принадлежит Араму Екавяну (50%), ООО «Торговый пассаж» (42,18%) и ООО «ТЦ Каскад» (7,82%). В обоих этих ООО основной бенефициар — сам Кокорин. Екавян — аграрий из Тверской области, имеющий доли в бизнес-активах, зарегистрированных в целом ряде регионов страны.

Отметим, что Кокорин уже давно развивает бизнес-проекты в Новосибирске. В частности, он построил в этом городе торгово-развлекательный комплекс «Горский» и гостиницу Gorskiy Сity Hotel.

 

Валерий Кокорин переоформил на себя «Континент» и ТЦ «Октябрьский»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Новосибирск#Экономика#Новости#Валерий Кокорин
Подпишитесь
Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу
21 марта 03:30
Предыдущий держался месяц. В Омске снова сменился глава БУ «Безопасный регион»
Сегодня, 06:58
Заменят ли нейросети работников. В Омске ищут сотрудников, разбирающихся в ChatGPT
Сегодня, 03:52
«Похоронила на кладбище». Как омичка скрывала смерть дочери, которую нашли на балконе
Вчера, 12:52
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства пенсионерки и ее сына в Омске
Сегодня, 02:22
Работа в оборонке. На омскую «Автоматику» ищут 200 специалистов
Сегодня, 06:35