Исследование: в Свердловской области нейросети заменят целый ряд работников

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на результаты соответствующего исследования, первыми могут попасть под сокращение маркетологи (47 процентов), дизайнеры (42 процента), программисты (41 процент) и ряд других профессионалов..
На вопросы отвечали 1,7 тысячи руководителей в возрасте от 25 до 55 лет. При этом около 58 респондентов знают, что такое нейросети.
Около 17 процентов опрошенных руководителей уверены в скорой замене искусственным интеллектом человека, 48 думают, что это произойдет не так быстро. И лишь И 22 процента считают, что человека ничто не заменит.
Уже сегодня руководители готовы доверить нейросетям решение некоторых задач. Это может касаться переводов (53 процента), технической поддержки (48 процентов), генерации текста (44 процента) и ряда других задач.