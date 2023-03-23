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Published Сегодня, 10:51

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Updated Сегодня, 10:53

Исследование: в Свердловской области нейросети заменят целый ряд работников

23 марта 2023, 10:51
По данным исследовательского центра «Зарплаты.ру», в Свердловской области нейросети, как считают работодатели, скоро заменят целый ряд работников различных профессий.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на результаты соответствующего исследования, первыми могут попасть под сокращение маркетологи (47 процентов), дизайнеры (42 процента), программисты (41 процент) и ряд других профессионалов..

На вопросы отвечали 1,7 тысячи руководителей в возрасте от 25 до 55 лет. При этом около 58 респондентов знают, что такое нейросети.

Около 17 процентов опрошенных руководителей уверены в скорой замене искусственным интеллектом человека, 48 думают, что это произойдет не так быстро. И лишь И 22 процента считают, что человека ничто не заменит.

Уже сегодня руководители готовы доверить нейросетям решение некоторых задач. Это может касаться переводов (53 процента), технической поддержки (48 процентов), генерации текста (44 процента) и ряда других задач.

 

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