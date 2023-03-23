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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

В России изменят сроки подготовки и принятия нормативных актов

23 марта 2023, 08:22
Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что власти поставили задачу уменьшить сроки подготовки и принятия нормативно-правовых актов (НПА).

По состоянию на начало 2022 года остались непринятыми свыше 150 документов, а уже к концу прошлого года они все были рассмотрены, передает Общественная служба новостей.

Представитель правительства обратил внимание, что за 2022 год практически втрое были сокращены случаи нарушения сроков принятия НПА, а количество принятых с задержкой документов уменьшилось с 47 до 17 процентов.

Теперь средний срок задержки подготовки ведомственных документов составляет 4 дня. Для сравнения, в прошлом году этот показатель превышал 12 дней, а еще годом ранее – 31 день.

Улучшить показатели удалось благодаря новой инфосистеме мониторинга ключевых задач, позволяющей повышать качество планирования и реализацию задач органами власти. В рамках данной системы работает группа, занимающаяся рассмотрением проектов документов, у которых присутствует риск несоблюдения сроков подготовки. Отметим, что такие акты рассматриваются каждую неделю.

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