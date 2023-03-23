В России изменят сроки подготовки и принятия нормативных актов

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
По состоянию на начало 2022 года остались непринятыми свыше 150 документов, а уже к концу прошлого года они все были рассмотрены, передает Общественная служба новостей.
Представитель правительства обратил внимание, что за 2022 год практически втрое были сокращены случаи нарушения сроков принятия НПА, а количество принятых с задержкой документов уменьшилось с 47 до 17 процентов.
Теперь средний срок задержки подготовки ведомственных документов составляет 4 дня. Для сравнения, в прошлом году этот показатель превышал 12 дней, а еще годом ранее – 31 день.
Улучшить показатели удалось благодаря новой инфосистеме мониторинга ключевых задач, позволяющей повышать качество планирования и реализацию задач органами власти. В рамках данной системы работает группа, занимающаяся рассмотрением проектов документов, у которых присутствует риск несоблюдения сроков подготовки. Отметим, что такие акты рассматриваются каждую неделю.