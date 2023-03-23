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В развлекательную программу лыжного марафона в Югре вошла хаски-терапия

23 марта 2023, 10:15
Фото: pxhere.com
Организаторы Х Югорского лыжного марафона представили программу развлечений для зрителей. Гостей ожидает катание на собачьих упряжках, дегустация северной кухни в чумах и хаски-терапия. Медиахолдинг 1MI - информационный партнер мероприятия.

В соревновании примут участие в том числе олимпийские чемпионы по лыжным гонкам и известные российские биатлонисты. После гонки они выйдут раздавать автографы всем желающим, передает muksun.fm.

Несколько развлекательных зон организуют перед стартовой площадкой. Там зрители смогут продегустировать блюда северной кухни в традиционных чумах в аутентичной атмосфере. Любителям активного отдыха предлагается катание на собачьих упряжках, банане или ватрушке за снегоходом, купание в банном чане на открытом воздухе. Кроме того, юноши и мужчины в возрасте от 13 до 59 лет смогут сдать норматив ГТО «Бег на лыжах на 5 км», а успешно сдавшие норматив смогут запечатлеть этот момент в отдельной фотозоне.

Одной из интерактивных зон на стартовой площадке станет фотозона Visit Ugra с видами региона. Оттуда гости марафона получат возможность отправить открытку с символикой марафона в любой регион страны. Напомним, в марафоне уже зарегистрировались участники из 40 субъектов РФ, а также из Казахстана и Словении.

Югорский лыжный марафон состоится 7 - 8 апреля в пойме реки Горной в Ханты-Мансийске. Сначала участники должны будут пройти 50-километровую трассу классическим стилем, а во второй день пройдет массовый забег на три дистанции: 50, 25 и 5 километров свободным стилем.

Регистрация на марафон продлится до 6 апреля. Организаторами марафона выступают правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие».



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