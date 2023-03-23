В развлекательную программу лыжного марафона в Югре вошла хаски-терапия

Несколько развлекательных зон организуют перед стартовой площадкой. Там зрители смогут продегустировать блюда северной кухни в традиционных чумах в аутентичной атмосфере. Любителям активного отдыха предлагается катание на собачьих упряжках, банане или ватрушке за снегоходом, купание в банном чане на открытом воздухе. Кроме того, юноши и мужчины в возрасте от 13 до 59 лет смогут сдать норматив ГТО «Бег на лыжах на 5 км», а успешно сдавшие норматив смогут запечатлеть этот момент в отдельной фотозоне.