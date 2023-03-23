В Омской области инфляция сбавила темп роста из-за снижения цен на продукты

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:34
В Омской области снизился темп инфляции. Данные за февраль 2023 года предоставило региональное отделение Банка России.
«Годовая инфляция в регионе в феврале продолжила замедление и составила 8,8%. Наибольший вклад в это внесли продовольственные товары. Так, например, замедлился годовой рост цен на огурцы. Это произошло из-за того, что местные тепличные хозяйства перенесли сроки пересадки овощей. Подешевело в годовом выражении и подсолнечное масло. Все благодаря росту производства и переработки масличных культур на фоне высокого урожая прошлого года», — рассказала заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Ирины Завьялова.
В ведомстве отметили, что замедлился темп роста цен на бытовую технику. В частности, подешевели телевизоры, так как на них упал спрос. В сфере услуг также значительного роста цен не наблюдалось.
Инфляция в Омской области на текущий момент в целом ниже чем по России и по Сибири. В стране этот показатель равен 10,99%, а в Сибирском федеральном округе — 10,71%. По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4%.