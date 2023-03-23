В Омской области инфляция сбавила темп роста из-за снижения цен на продукты

Инфляция в Омской области на текущий момент в целом ниже чем по России и по Сибири. В стране этот показатель равен 10,99%, а в Сибирском федеральном округе — 10,71%. По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4%.