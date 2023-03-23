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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

В Омской области грузовик врезался в пассажирский автобус

23 марта 2023, 10:29
Фото: Город55
В ДТП пострадала 61-летняя пенсионерка.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что сегодня, 23 марта, в 12 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Тарскому району поступило сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса.

33-летний водитель большегруза «Freightliner», ехал по автодороге Тара–Усть-Ишим, в районе 1 километра, когда врезался в пассажирский автобус ПАЗ. Автобус за рулем которого находился 47-летний мужчина, следовал по маршруту № 4 ул. Радищева—с. Чекрушево.

В результате аварии 61-летней пассажирке автобуса понадобилась медицинская помощь. Оба водителя прошли экспертизу, которая показала, что они были трезвы. Обстоятельства и причины ДТП продолжаю устанавливать.

Фото: Управление МВД России по Омской области
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#Ксения Карагодина#ДТП#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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