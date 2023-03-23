В Омской области грузовик врезался в пассажирский автобус

33-летний водитель большегруза «Freightliner», ехал по автодороге Тара–Усть-Ишим, в районе 1 километра, когда врезался в пассажирский автобус ПАЗ. Автобус за рулем которого находился 47-летний мужчина, следовал по маршруту № 4 ул. Радищева—с. Чекрушево.



В результате аварии 61-летней пассажирке автобуса понадобилась медицинская помощь. Оба водителя прошли экспертизу, которая показала, что они были трезвы. Обстоятельства и причины ДТП продолжаю устанавливать.