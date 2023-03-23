В Омске в тройном ДТП на Левобережье пострадал ребенок

Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 37-летняя женщина за рулем Honda Civic въехала в автобус «ПАЗ» под управлением 63-летнего мужчины на перекрестке Крупской и Бульвара Архитекторов. От удара автомобиль Honda Civic отбросило на стоящий на перекрестке Nissan. В ударившейся Honda пострадал пассажир — мальчик 7 лет. Ему потребовалась помощь медиков.