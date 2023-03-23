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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Омске в тройном ДТП на Левобережье пострадал ребенок

23 марта 2023, 13:08
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области
Семилетнему пассажиру легкового автомобиля потребовалась медицинская помощь.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что в 14:00 в ведомство поступила информация о ДТП с пострадавшими на Левобережье.

Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 37-летняя женщина за рулем Honda Civic въехала в автобус «ПАЗ» под управлением 63-летнего мужчины на перекрестке Крупской и Бульвара Архитекторов. От удара автомобиль Honda Civic отбросило на стоящий на перекрестке Nissan. В ударившейся Honda пострадал пассажир — мальчик 7 лет. Ему потребовалась помощь медиков.

В салоне автобуса не было пассажиров, «ПАЗ» ехал не по маршруту. Признаков опьянения у водителей не обнаружили. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области
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