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Published Сегодня, 07:56

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В Омске ФСБ отработает в учебных заведениях поимку террористов и диверсионных групп

23 марта 2023, 07:56
Фото: 1MI
иллюстрация
В плановых учениях задействуют представителей местного самоуправления и омских силовиков.

Пресс-служба УФСБ Омской области сообщила, что с 23 по 24 марта в Кировском округе и в Омском районе пройдут командно-штабные учения по противодействию террористическим угрозам и диверсиям.

Проведут учения на образовательных объектах совместно с органами местного самоуправления и силовиками. Проверят, как на месте будут отрабатываться угрозы, также организуют практические учения по группировке сил и средств для проведения контртеррористических операций.

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#Дарья Зыкова#Омск#Учения#УФСБ#Школы#Общество#Город#Дети#Безопасность#Новости#Омский район
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