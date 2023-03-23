В Омске ФСБ отработает в учебных заведениях поимку террористов и диверсионных групп

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Пресс-служба УФСБ Омской области сообщила, что с 23 по 24 марта в Кировском округе и в Омском районе пройдут командно-штабные учения по противодействию террористическим угрозам и диверсиям.
Проведут учения на образовательных объектах совместно с органами местного самоуправления и силовиками. Проверят, как на месте будут отрабатываться угрозы, также организуют практические учения по группировке сил и средств для проведения контртеррористических операций.