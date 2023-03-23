Связанная с Шишовым фирма «Мост» поменяла одного из совладельцев

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
У ООО «Мост», зарегистрированной в Москве, изменился список владельцев. Еще вчера, 22 марта, уставной капитал общества был разделен между ООО «СТА Капитал» (47,5%), «Барус» (47,5%) и «Лидер» (5%). Сегодня «СТА Капитала» в списке нет, его место заняло ООО «Платформа».
Для омичей эта новость может представлять интерес, так как в ООО «Мост», созданном в 2019 году, работали и работают многие сотрудники НПО «Мостовик». Возглавляет его Андрей Устинов (в прошлом замруководителя департамента строительства олимпийских спортивных объектов «Мостовика»), а ООО «Лидер», являющееся совладельцем, принадлежит Аделине Ринатовне Шишовой — предполагаемой родственнице Олега Шишова.
«СТА Капитал» и «Платформа» принадлежат одному и тому же юридическому лицу — ООО «Система Телеком Активы». Единственный бенефициар последнего — инвестиционная компания «Система», принадлежащая известному олигарху Владимиру Евтушенкову.
Стоит уточнить, что перешедшие «Платформе» 47,5% уставного капитала «Моста» с 2019 года заложены Сбербанку, как и 5% «Лидера».