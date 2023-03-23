Связанная с Шишовым фирма «Мост» поменяла одного из совладельцев

Для омичей эта новость может представлять интерес, так как в ООО «Мост», созданном в 2019 году, работали и работают многие сотрудники НПО «Мостовик». Возглавляет его Андрей Устинов (в прошлом замруководителя департамента строительства олимпийских спортивных объектов «Мостовика»), а ООО «Лидер», являющееся совладельцем, принадлежит Аделине Ринатовне Шишовой — предполагаемой родственнице Олега Шишова.