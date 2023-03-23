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Published Сегодня, 11:24

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Updated Сегодня, 11:26

Спикер Горсовета Владимир Корбут проверил, как вывозят снег из Ленинского округа

23 марта 2023, 11:24
Фото: Омский городской Совет
В сезон паводка Ленинский округ — один из самых проблемных в Омске. Здесь большую территорию занимает частный сектор и находится половина из 239 мест возможного подтопления.

Сегодня председатель городского парламента Владимир Корбут проверил, как вывозят с нег с его избирательного округа — №39. В марте этот вопрос выходит на первое место среди всех обращений к депутатам от омичей. В частности, в Ленинском округе о помощи в вывозе снега попросили 45 домовладельцев.

«Сегодня чистят водоотводные каналы и колодцы с 3-ей по 5-ю Ленинградскую. Техника работала с 7 утра. Управление благоустройства и дорожного хозяйства очень оперативно реагирует и на просьбы жителей, и на обращения депутатов. Наша задача, конечно же, в первую очередь помочь семьям, которые сами не справляются: инвалидам, ветеранам, пожилым людям, семьям, чьи мужчины участвуют в СВО. Радует, что сегодня и сами люди активно выходят чистить снег», — отметил Владимир Корбут.

В администрации округа заверили, что на его территории принимаются все необходимые противопаводковые меры. На сегодня с зон подтопления вывезено 22 тыс кубометров снега, и работа с обращениями от населения продолжается.

В целом в Омске с паводком борется 31 специализированная бригада из 107 механизаторов. В их распоряжении 148 единиц спецтехники: илососы, мобильные водооткачивающие насосы, самосвалы, гидродинамические машины, экскаваторная и погрузочная техника, автогрейдеры, поливомоечные машины. На сегодня подразделения Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) вывезли с дорог и мест общего пользования свыше 595 тыс кубометров снега. Службы держат на постоянном контроле объездную дорогу у «Континента», районы озер Моховое и Чередовое, Окружной и 5-й Кордной, улицы Бородина, Малиновского, Красноярский тракт.

Напомним, что городское УДХБ бесплатно помогает с вывозом снега семьям мобилизованных, ветеранам, одиноким пенсионерам, проживающим в частном секторе.

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#Омск#Владимир Корбут#Город#Дороги#Снег
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