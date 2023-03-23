Спикер Горсовета Владимир Корбут проверил, как вывозят снег из Ленинского округа

В целом в Омске с паводком борется 31 специализированная бригада из 107 механизаторов. В их распоряжении 148 единиц спецтехники: илососы, мобильные водооткачивающие насосы, самосвалы, гидродинамические машины, экскаваторная и погрузочная техника, автогрейдеры, поливомоечные машины. На сегодня подразделения Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) вывезли с дорог и мест общего пользования свыше 595 тыс кубометров снега. Службы держат на постоянном контроле объездную дорогу у «Континента», районы озер Моховое и Чередовое, Окружной и 5-й Кордной, улицы Бородина, Малиновского, Красноярский тракт.