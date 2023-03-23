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Слышал голоса. В Омске закончились прения в суде по делу о массовой резне

23 марта 2023, 10:48
Фото: 1MI
иллюстрация

С устроившего резню омича предложили взыскать 1 млн рублей компенсации

Мужчина в состоянии острого психоза напал на нескольких человек. В суде прошли прения, окончательное решение на подходе.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что государственный обвинитель выступил в прениях сторон по уголовному делу, возбужденному на 20-летнего омича по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «покушение на убийство двух и более лиц».

Обвинение попросило суд принудительно отправить омича на лечение, поскольку он представляет угрозу для общества. Его обвиняют в покушение на убийство 4 человек в состоянии острого психоза. Кроме того, обвинение настаивает на том, что с мужчины необходимо взыскать компенсацию морального вреда на общую сумму более 1 млн рублей. Заседание, на котором примут окончательное решение, анонсировали на апрель.

Напомним, на фоне длительного приема психоактивных веществ у 20-летнего омича развилось состояние острого психоза. «Голос» побуждал его совершить убийство. 16 июля 2022 года он напал на 79-летнего мужчину на ул. Стрельникова, избил его. Через час, вооружившись ножом, он зашел в ближайший магазин, напал на незнакомого 24-летнего покупателя, ударил его ножом 4 раза в район шеи и головы. Выбежал на улицу и там напал еще на 2 прохожих. В дальнейшем он рассказал полиции, что плохо помнит моменты нападений из-за наркотического опьянения.

Слышал голоса. Омич пойдет под суд за массовую резню на улице
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#Дарья Зыкова#Общество#Город#Уголовное дело#Суд#Прокуратура#Новости#Омск#Происшествия#Судебные прения#Покушение на убийство#Криминал#Психоз#Галлюцинации
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