Слышал голоса. В Омске закончились прения в суде по делу о массовой резне

Напомним, на фоне длительного приема психоактивных веществ у 20-летнего омича развилось состояние острого психоза. «Голос» побуждал его совершить убийство. 16 июля 2022 года он напал на 79-летнего мужчину на ул. Стрельникова, избил его. Через час, вооружившись ножом, он зашел в ближайший магазин, напал на незнакомого 24-летнего покупателя, ударил его ножом 4 раза в район шеи и головы. Выбежал на улицу и там напал еще на 2 прохожих. В дальнейшем он рассказал полиции, что плохо помнит моменты нападений из-за наркотического опьянения.