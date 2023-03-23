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Слушания о надзоре за расходованием помощи Киеву состоятся в Конгрессе США

23 марта 2023, 05:01
Комитет палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания о надзоре за расходованием помощи Киеву, как сообщает сайт комитета.

Как пишет RT, глава комитета Майкл Маккол объявил о намерении провести слушания на тему «Надзор, прозрачность и подотчётность помощи Украине» 29 марта. Среди выступающих на слушаниях будут представители надзорных структур Минобороны США, Госдепа и Агентства по международному развитию.

Ранее, в январе, RT сообщало, что исследовательская служба конгресса США проявляла интерес к тому, может ли прямое финансирование Киева способствовать растратам и мошенничеству, а также отмечалось, что за 2022 год Украина не продвинулась в области финансовой транспарентности.

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