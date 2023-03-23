Слушания о надзоре за расходованием помощи Киеву состоятся в Конгрессе США

Ранее, в январе, RT сообщало, что исследовательская служба конгресса США проявляла интерес к тому, может ли прямое финансирование Киева способствовать растратам и мошенничеству, а также отмечалось, что за 2022 год Украина не продвинулась в области финансовой транспарентности.