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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Скоро +10. В Омской области зима к концу марта сдаст позиции

23 марта 2023, 06:22
Фото: 1MI
иллюстрация

Синоптики пообещали омичам приход стабильного потепления

Готовим резиновые сапоги. Сегодня еще валит снег, чтобы стремительно начать таять. На Омскую область идет значительное потепление.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что в ближайшие дни Омскую область ждет резкое потепление.

В ночь перед 24 марта обещают еще до -10 градусов и слабый ветер, а уже днем по прогнозу температура скакнет до +7. Ветер разгонится до 14 м/с. Тот снег, что падает еще сегодня, 23 марта, начнет стремительно таять.

Ночь перед 25 марта будет уже теплее — от 0 до -5 градусов, а на день субботы обещают приход настоящего весеннего тепла — от +5 до +10 градусов с порывами ветра снова до 14 м/с.

26 марта ночью от -4 до +1, ветер чуть утихнет до 4-9 м/с, но днем немного усилится. Температуру на день воскресенья обещают, как и в субботу, от +5 до +10.

На все три дня прогнозируют переменную облачность без существенных осадков и юго-западный ветер. Гололед пока с дорог не исчезнет.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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