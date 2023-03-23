Скоро +10. В Омской области зима к концу марта сдаст позиции

В ночь перед 24 марта обещают еще до -10 градусов и слабый ветер, а уже днем по прогнозу температура скакнет до +7. Ветер разгонится до 14 м/с. Тот снег, что падает еще сегодня, 23 марта, начнет стремительно таять.