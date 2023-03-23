Скоро +10. В Омской области зима к концу марта сдаст позиции

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что в ближайшие дни Омскую область ждет резкое потепление.
В ночь перед 24 марта обещают еще до -10 градусов и слабый ветер, а уже днем по прогнозу температура скакнет до +7. Ветер разгонится до 14 м/с. Тот снег, что падает еще сегодня, 23 марта, начнет стремительно таять.
Ночь перед 25 марта будет уже теплее — от 0 до -5 градусов, а на день субботы обещают приход настоящего весеннего тепла — от +5 до +10 градусов с порывами ветра снова до 14 м/с.
26 марта ночью от -4 до +1, ветер чуть утихнет до 4-9 м/с, но днем немного усилится. Температуру на день воскресенья обещают, как и в субботу, от +5 до +10.
На все три дня прогнозируют переменную облачность без существенных осадков и юго-западный ветер. Гололед пока с дорог не исчезнет.