Семьи участников СВО из Омской области смогут получить бесплатную помощь юристов

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В Омской области члены семей участников СВО могут получить бесплатную юридическую помощь, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Консультацию готовы предоставить по порядку отпуска военнослужащим, по социальным льготам, получению довольствия и иных выплат. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо написать в сообщения группы «Региональный штаб КСВО по Омской области».
«На регулярной основе мы будем выкладывать разъяснительную информацию и делиться полезными ссылками по решению вопросов бойцов и их семей. Также в ближайшее время мы проведем прямой эфир с нашим юристом и дадим разъяснения по самым актуальным запросам», — рассказала руководитель регионального штаба КСВО в Омской области Марина Брагина.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске семьям мобилизованных разрешат бесплатно посещать занятия в спортивных школах. Новая льгота действует до окончания периода проведения СВО.