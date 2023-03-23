Семьи участников СВО из Омской области смогут получить бесплатную помощь юристов

«На регулярной основе мы будем выкладывать разъяснительную информацию и делиться полезными ссылками по решению вопросов бойцов и их семей. Также в ближайшее время мы проведем прямой эфир с нашим юристом и дадим разъяснения по самым актуальным запросам», — рассказала руководитель регионального штаба КСВО в Омской области Марина Брагина.