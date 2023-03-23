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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Семьи участников СВО из Омской области смогут получить бесплатную помощь юристов

23 марта 2023, 07:59
Фото: 1MI
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Для этого достаточно написать обращение в официальном паблике ВКонтакте

В Омской области члены семей участников СВО могут получить бесплатную юридическую помощь, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Консультацию готовы предоставить по порядку отпуска военнослужащим, по социальным льготам, получению довольствия и иных выплат. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо написать в сообщения группы «Региональный штаб КСВО по Омской области».

«На регулярной основе мы будем выкладывать разъяснительную информацию и делиться полезными ссылками по решению вопросов бойцов и их семей. Также в ближайшее время мы проведем прямой эфир с нашим юристом и дадим разъяснения по самым актуальным запросам», — рассказала руководитель регионального штаба КСВО в Омской области Марина Брагина.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске семьям мобилизованных разрешат бесплатно посещать занятия в спортивных школах. Новая льгота действует до окончания периода проведения СВО.

В Омске семьям мобилизованных разрешат бесплатно посещать занятия в спортивных школах
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