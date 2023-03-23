Россияне сократили расходы на домашних питомцев

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Как передает Общественная служба новостей со ссылкой на аналитиков, с начала 2023 года на российских торговых интернет-площадках объем продаж товаров для животных сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом за 2022 год.
Отмечается, что почти на 8% сократились продажи собачьих кормов и в розничных точках, а вот натуральную еду для кошек, напротив, стали покупать на 1,3% больше.
Эксперты считают, что россияне сократили траты на корма для кошек и собак, так как начали пользоваться приобретенными ранее запасами. Речь идет о товарах, которые владельцы домашних питомцев купили в период ухода зарубежных компаний с российского рынка и введения ограничений Россельхознадзора на ввоз данной продукции из-за рубежа.