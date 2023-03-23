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Россияне сократили расходы на домашних питомцев

23 марта 2023, 08:21
В 2023 году владельцы домашних животных стали приобретать меньше продукции для своих питомцев.

Как передает Общественная служба новостей со ссылкой на аналитиков, с начала 2023 года на российских торговых интернет-площадках объем продаж товаров для животных сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом за 2022 год.

Отмечается, что почти на 8% сократились продажи собачьих кормов и в розничных точках, а вот натуральную еду для кошек, напротив, стали покупать на 1,3% больше.

Эксперты считают, что россияне сократили траты на корма для кошек и собак, так как начали пользоваться приобретенными ранее запасами. Речь идет о товарах, которые владельцы домашних питомцев купили в период ухода зарубежных компаний с российского рынка и введения ограничений Россельхознадзора на ввоз данной продукции из-за рубежа.

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