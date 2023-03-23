Россиянам рассказали о действиях при падении сосульки на человека

По сообщению Общественной службы новостей, в первую очередь нужно обменяться контактами с людьми, которые стали очевидцами происшествия. Также желательно получить записи с камер наружного наблюдения. После этого нужно зафиксировать травмы и ушибы, чтобы обратиться с медицинской справкой в управляющую компанию и к правоохранителям. Обращение должно быть направлено в письменном виде и подготовлено в двух экземплярах.