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Published Сегодня, 05:08

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Россия запустит службы для трудоустройства подростков

23 марта 2023, 05:08
В России создадут службы для трудоустройства подростков, чтобы помочь им определиться с профессиональной ориентацией.

Подростковая работа обычно связана с низкоквалифицированным трудом и временной занятостью в период каникул. Однако российские подростки имеют потенциал для более серьезной работы, поэтому необходимо создать условия для занятости в востребованных областях, пишет infox.ru.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выразила такую идею, передает ФедералПресс.

Она считает, что подростки должны сразу попадать на нормальную работу, где будут определяться их профессиональные интересы. Для этого необходимо создать соответствующие службы, которые будут формировать круг привлекательных для подростков работодателей и готовых наставлять молодых работников.

В прошлом году российские вузы начали сотрудничать с местными производствами и отправлять своих студентов на работу вместо мобилизованных кадров.

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