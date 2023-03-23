РЭО запустил второй сезон всероссийской народной акции «Миллион — Родине!»

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Гендиректор РЭО Денис Буцаев напомнил о том, что первый сезон акции «Миллион — Родине!» прошел с 15 сентября по 5 декабря прошлого года. Участие в нем приняли свыше 83 тысяч человек из 70 регионов страны. Совместными усилиями было собрано тогда 73 тысячи тонн вторсырья, пишет 360tv.ru.
Вырученный по итогам первого сезона миллион рублей был направлен в виде гуманитарной помощи в детдом и приют для безнадзорных животных в ЛНР, уточнил руководитель РЭО. В рамках второго сезона эковолонтеры намерены охватить до 100 тысяч участников.
«Помимо основной задачи по сбору вторсырья, что отвечает принципам экономики замкнутого цикла, будет большое внимание уделено экопросвещению населения, - сообщил Буцаев. - Молодежь узнает о переработке вторичного сырья, реформе в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, познакомится с экопривычками, а взрослая аудитория вспомнит добрую традицию сдачи макулатуры».
Для участников акции предусмотрели два формата – это самостоятельная организация сбора вторсырья в своих компаниях/учреждениях и передача собранной макулатуры в верифицированный пункту приема.
Первый формат – идеальный вариант для детсадов, школ, домов молодежи, учреждений среднего профессионального и дополнительного образования, вузов и бизнес-организаций. Заявки на вывоз можно подавать при накоплении от 500 килограммов вторсырья.
Кроме того, любой желающий может поучаствовать в акции в индивидуальном порядке: для этого макулатуру нужно принести в специальные пункты. Их адреса – на официальном портале акции «Миллион — Родине!». Сервис «Убиратор» выступает логистическим партнером мероприятия.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал о том, как организаторы акции займутся экопросвещением ее участников.
«РЭО совместно с волонтерами-экологами проведет экологические уроки, просветительские мероприятия и организует экскурсии на перерабатывающие предприятия в разных регионах страны», — подытожил Бойко.