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РЭО запустил второй сезон всероссийской народной акции «Миллион — Родине!»

23 марта 2023, 12:19
Фото: 1MI
С 20 марта по 5 июня в России проходит второй сезон общенациональной народной акции по сбору макулатуры «Миллион — Родине!». Российский экологический оператор (РЭО) организовал мероприятие совместно с эковолонтерами всероссийской общественной организации «Делай!».

Гендиректор РЭО Денис Буцаев напомнил о том, что первый сезон акции «Миллион — Родине!» прошел с 15 сентября по 5 декабря прошлого года. Участие в нем приняли свыше 83 тысяч человек из 70 регионов страны. Совместными усилиями было собрано тогда 73 тысячи тонн вторсырья, пишет 360tv.ru.

Вырученный по итогам первого сезона миллион рублей был направлен в виде гуманитарной помощи в детдом и приют для безнадзорных животных в ЛНР, уточнил руководитель РЭО. В рамках второго сезона эковолонтеры намерены охватить до 100 тысяч участников.

«Помимо основной задачи по сбору вторсырья, что отвечает принципам экономики замкнутого цикла, будет большое внимание уделено экопросвещению населения, - сообщил Буцаев. - Молодежь узнает о переработке вторичного сырья, реформе в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, познакомится с экопривычками, а взрослая аудитория вспомнит добрую традицию сдачи макулатуры».

Для участников акции предусмотрели два формата – это самостоятельная организация сбора вторсырья в своих компаниях/учреждениях и передача собранной макулатуры в верифицированный пункту приема.

Первый формат – идеальный вариант для детсадов, школ, домов молодежи, учреждений среднего профессионального и дополнительного образования, вузов и бизнес-организаций. Заявки на вывоз можно подавать при накоплении от 500 килограммов вторсырья.

Кроме того, любой желающий может поучаствовать в акции в индивидуальном порядке: для этого макулатуру нужно принести в специальные пункты. Их адреса – на официальном портале акции «Миллион — Родине!». Сервис «Убиратор» выступает логистическим партнером мероприятия.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал о том, как организаторы акции займутся экопросвещением ее участников.

«РЭО совместно с волонтерами-экологами проведет экологические уроки, просветительские мероприятия и организует экскурсии на перерабатывающие предприятия в разных регионах страны», — подытожил Бойко.

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