РЭО запустил второй сезон всероссийской народной акции «Миллион — Родине!»

Гендиректор РЭО Денис Буцаев напомнил о том, что первый сезон акции «Миллион — Родине!» прошел с 15 сентября по 5 декабря прошлого года. Участие в нем приняли свыше 83 тысяч человек из 70 регионов страны. Совместными усилиями было собрано тогда 73 тысячи тонн вторсырья, пишет 360tv.ru.